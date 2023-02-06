Посольство обратилось к украинцам в Турции

Украинцев, которые находятся в Турции, просят быть бдительными и осторожными при передвижении по стране из-за землетрясения и сильных метелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Турции .

"В связи со сложной и опасной сейсмической и метеорологической ситуацией на территории Турецкой Республики, повлекшей за собой сложные условия на автодорогах Турции, перебоев со связью и энергоснабжением на юго-востоке страны и ограничения работы аэропортов из-за сильных метелей, просим Вас быть бдительными и осторожны при планировании своих передвижений по территории Турецкой Республики и пребывания в местах сильного сейсмического действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство принимает меры по поиску и содействию украинцам, которые могли пострадать в результате землетрясения, и находится на постоянном контакте с государственными органами Турции и соответствующими ведомствами.

Кроме того, для защиты, содействия и помощи в посольстве круглосуточно работает горячая линия.

Если у вас есть информация о пострадавших украинцах или вы нуждаетесь в неотложной помощи, посольство просит обратиться по телефону: +90 539 550 98 98.

Для связи с региональными отделениями AFAD просят использовать следующие контакты: