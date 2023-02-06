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Посольство обратилось к украинцам в Турции

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Понедельник 06 февраля 2023 12:46
Посольство обратилось к украинцам в Турции Фото: посольство обратилось к украинцам в Турции из-за землетрясения (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев, которые находятся в Турции, просят быть бдительными и осторожными при передвижении по стране из-за землетрясения и сильных метелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Турции.

"В связи со сложной и опасной сейсмической и метеорологической ситуацией на территории Турецкой Республики, повлекшей за собой сложные условия на автодорогах Турции, перебоев со связью и энергоснабжением на юго-востоке страны и ограничения работы аэропортов из-за сильных метелей, просим Вас быть бдительными и осторожны при планировании своих передвижений по территории Турецкой Республики и пребывания в местах сильного сейсмического действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство принимает меры по поиску и содействию украинцам, которые могли пострадать в результате землетрясения, и находится на постоянном контакте с государственными органами Турции и соответствующими ведомствами.

Кроме того, для защиты, содействия и помощи в посольстве круглосуточно работает горячая линия.

Если у вас есть информация о пострадавших украинцах или вы нуждаетесь в неотложной помощи, посольство просит обратиться по телефону: +90 539 550 98 98.

Для связи с региональными отделениями AFAD просят использовать следующие контакты:

  • AFAD MARAŞ: 0344 2214991
  • AFAD ADANA: 0322 2272854
  • AFAD HATAY: 0326 1120000
  • AFAD GAZİANTEP: 0342 4281118
  • AFAD DİYARBAKIR: 0412 3261158
  • AFAD ADIYAMAN: 0416 2161231
  • AFAD URFA: 0414 3137290.

Как сообщалось ранее, из-за сильного землетрясения на юго-востоке Турции погибли по меньшей мере 912 человек, более 5 тысяч получили ранения.

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