Посольство Украины выясняет, есть ли пострадавшие украинцы в ДТП в России

Посольство Украины в России выясняет, есть ли пострадавшие украинцы в ДТП в Липецкой области. В результате аварии большинство паспортных документов были повреждены и утеряны.

Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента Консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его данным, в автобусе находилось 37 пассажиров (в том числе один ребенок) и два водителя. В результате ДТП пострадали 5 человек, 3 из которых были госпитализированы в Елецкую городскую больницу (2 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, 1 - повреждение позвоночника), 2 человека с незначительными телесными повреждениями отказались от госпитализации. Других пассажиров доставили в гостиницу.

"Посольство Украины в Российской Федерации выясняет обстоятельства инцидента, проверяет принадлежность пассажиров к гражданству Украины и устанавливает с ними связь с целью оказания необходимой помощи", - добавил он.

Напомним, эта авария произошла на 375 километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе возле населенного пункта Хмелинец. После столкновения автобус загорелся.

Ранее сообщалось, что в Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса, ранения получили две украинки.