Посольство України з'ясовує, чи є постраждалі українці в ДТП в Росії

Посольство України в Росії з’ясовує, чи є постраждалі українці в ДТП в Ліпецькій області. В результаті аварії більшість паспортних документів було пошкоджено та загублено.

Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту Консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев.

За його данними, в автобусі перебувало 37 пасажирів (у тому числі одна дитина) та два водія. Внаслідок ДТП постраждали 5 осіб, 3 з яких були госпіталізовані до Єлецької міської лікарні (2 із закритими черепно-мозковими травмами, 1 - пошкодження хребта), 2 особи з незначними тілесними ушкодженнями відмовилися від госпіталізації. Інших пасажирів було доправлено до готелю.

"Посольство України в Російській Федерації з’ясовує обставини інциденту, перевіряє належність пасажирів до громадянства України та встановлює з ними зв’язок з метою надання необхідної допомоги", - додав він.

Нагадаємо, ця аварія сталася на 375 кілометрі траси М-4 "Дон" в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелинець. Після зіткнення автобус загорівся.

Раніше повідомлялось, що у Польщі сталося ДТП за участю двох пасажирських автобусів та мікроавтобуса, поранення отримали дві українки.