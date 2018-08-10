Посольство Украины в РФ в очередной раз просит разрешить посещение Сенцова

Ответ украинская сторона до сих пор так и не получила

Посольство Украины в Российской Федерации (РФ) и консульство Украины в Екатеринбурге направили очередное обращение к Федеральной службы судебных приставов РФ по предоставлению разрешения на посещение политзаключенного Олега Сенцова консульским должностным лицом. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, в ответ украинская сторона до сих пор так и не получила.

"Наши дипломаты также обратились к иностранному дипкорпусу в РФ с просьбой добиваться посещения Олега Сенцова, усилить внимание мира к медленному убийству Олега и других украинских пленников в российской тюрьме", - написала Геращенко.

Она также отметила, что украинская сторона еще раз прислала предложение РФ о встрече омбудсменов Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой в Минске или на другой площадке для разблокирования процесса посещения удерживаемых и их немедленного освобождения.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обращение матери украинского политзаключенного Олега Сенцова Людмилы о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Сообщалось, что Людмила Денисова обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антона Вайна с письмом, в котором просит срочно сообщить Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенного.

Кроме того, Денисова попросила перевести Сенцова в больницу в Москве.

Так, Денисова обратилась с просьбой к Москальковой, чтобы она организовала перевод Олега в Московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию.