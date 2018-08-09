Денісова просить терміново доповісти Путіну про стан Сенцова

Денісова просить обміняти Сенцова на громадянина РФ Олексія Седікова

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова просить терміново доповісти президенту Російської Федерації Володимиру Путіну про стан українського політв'язня Олега Сенцова. Про це Денісова написала у Facebook.

Денісова повідомила, що звернулася з відповідним проханням до керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайна, щоб було організовано переміщення Сенцова найбезпечнішим для нього способом, зокрема літаком.

"За існуючих обставин попросила сприяти пришвидшенню розгляду клопотання про помилування Олега Сенцова компетентними державними органами РФ. Одночасно прошу й розглянути можливість обміну громадянина України Олега Сенцова на громадянина Російської Федерації Олексія Седікова", - написала вона.

Звернулася також до керівника Адміністрації Президента РФ Антона Вайна з проханням терміново доповісти Президенту... Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 9 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією адвоката українського політв'язня, у Сенцова наразі третя затяжна криза. Адвокат Сенцова просить перевести його до лікарні у Крим, а омбудсмен Денісова просила про переведення Сенцова до лікарні Москви.