Звернення матері Сенцова про помилування сина передали на розгляд спецкомісії

Денісова теж звернулася до Комісії з питань помилування з проханням пришвидшити процес

Звернення матері українського політв'язня Олега Сенцова Людмили про помилування сина передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації. Про це написала Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Денисова також зазначила, що вона звернулася до Комісії з проханням розглянути це клопотання якомога швидше.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наразі у Сенцова третя затяжна криза, разом з тим, він не збирається припиняти голодування.

Зазначимо, раніше Денісова звернулася до керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайна з листом, у якому просить терміново повідомити Володимиру Путіну про стан українського політв'язня.

Окрім того, Денісова попросила перевести Сенцова до лікарні в Москві.

Так, Денісова звернулася з проханням до Москалькової, аби вона організувала переведення Олега в Московський інститут, або ж у лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.