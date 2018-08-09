Денисова просить Москалькову перевести Сенцова в спецлікарню

Йдеться про лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженого Росії з прав людини Тетяни Москалькової з проханням організувати переведення політв'язня Олега Сенцова в Інститут професора Ніколаєва в Москві або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebоok.

Денисова повідомила про деталі розмови з Москальковою про можливі шляхи вирішення ситуації зі станом здоров’я Сенцова.

За її словами, йшлося й про можливий обмін Олексія Седікова на Сенцова.

"Москалькова сказала, що є юридичні нюанси: Росія вважає Сенцова громадянином Російської Федерації, тому обмін громадянина Росії на громадянина Росії неможливий", - написала Денісова.

Разом з тим, Денісова зазначила, що Сенцов відмовився від перебування в міській лікарні Лабитнангі.

"Але там й немає фахівців, які можуть вивести його з процесу голодування. Вихід з голодування значно небезпечніший, ніж сам процес голодування, і будь-яка похибка може стати фатальною. Такі спеціалісти є в Інституті професора Ніколаєва в Москві і в Київському НДІ геронтології", - йдеться у повідомленні.

Денисова також звернулася з проханням до Москалькової, аби вона організувала переведення Олега в Московський інститут, або ж у лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Зазначимо, ендогенне харчування передбачає собою процес засвоєння організмом тих речовин, які входять до складу самого організму, наприклад при голодуванні чи сплячці.

Нагадаємо, раніше сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила про "катастрофічний" стан політв'язня.

"Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається ", - розповіла вона.

Про тяжкий стан Сенцова після відвідування політв'язня повідомляв і адвокат Дмитро Дінзе.

За його словами, у Сенцова сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину. Дінзе розповів, що Сенцова два рази намагалися умовити виїхати в лікарню. Також він відчуває слабкість у всьому тілі.

Раніше Людмила Денісова звернулася до Тетяни Москалькової і голови Ради розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові Росії Михайла Федотова, щоб обговорити будь-які умови обміну українського політв'язня Олега Сенцова.