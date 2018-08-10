Посольство України в РФ в черговий раз просить дозволити відвідини Сенцова

Відповідь українська сторона досі так і не отримала

Посольство України в Російській Федерації (РФ) і консульство України в Єкатеринбурзі надіслали чергове звернення до Федеральної служби судових приставів РФ щодо надання дозволу на відвідання політв'язня Олега Сенцова консульською посадовою особою. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенко, відповідь українська сторона досі так і не отримала.

"Наші дипломати також звернулися до іноземного дипкорпусу в РФ з проханням добиватися відвідин Олега Сенцова, посилити увагу світу до повільного вбивства Олега й інших українських бранців в російській тюрмі", - написала Геращенко.

Вона також зазначила, що українська сторона ще раз надіслала пропозицію РФ щодо зустрічі омбудсменів Людмили Денисової і Тетяни Москалькової у Мінську чи на іншому майданчику для розблокування процесу відвідин утримуваних і їх негайного звільнення.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернення матері українського політв'язня Олега Сенцова Людмили про помилування сина передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації.

Повідомлялося, що Людмила Денісова звернулася до керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайна з листом, у якому просить терміново повідомити Володимиру Путіну про стан українського політв'язня.

Окрім того, Денісова попросила перевести Сенцова до лікарні в Москві.

Так, Денісова звернулася з проханням до Москалькової, аби вона організувала переведення Олега в Московський інститут, або ж у лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.