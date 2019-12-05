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Посольство Украины обратилось в МИД Венгрии из-за "российского" Крыма

Новости » Политика     05.12.2019 - 19:36
Посольство Украины обратилось в МИД Венгрии из-за "российского" Крыма
Иллюстративное фото (krymology.info)

Украинское посольство обратилось с требованиями исправить надпись о "российском" Крыме

Посольство Украины обратилось в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии из-за сюжета на венгерском телевидении, в котором Крым обозначили как часть территории России. Об этом сообщило посольство Украины в Венгрии в Facebook.

В украинском посольстве потребовали в МИД Венгрии, а также в венгерском телеканале "М1", на котором вышел сюжет, исправить надпись с "российским Крымом".

"Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины. Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлен в соответствии с международным правом и официальной позиции Венгрии", - сообщили в посольстве.

Напомним, в конце ноября на венгерском телеканале "M1" территорию Крыма обозначили как российскую. В одному из сюжетом была подпись "полуостров Крым, Россия - 2019". Телеканал также транслируется на территории Закарпатья.

Ранее РБК-Украина писало, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии направил Госдуме Российской Федерации прошение объединить усилия по "защите прав меньшинств" в Украине. Правительство Венгрии отрицает данную ифнормацию.

Также сообщалось, что глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО, пока не будут решены проблемы закарпатских венгров.

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