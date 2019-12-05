Посольство України звернулося до МЗС Угорщини через "російського" Криму

Ілюстративне фото (krymology.info)

Українське посольство звернулося з вимогами виправити напис про "російському" Крим

Посольство України звернулося в Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини через сюжету на угорському телебаченні, в якому Крим позначили як частина території Росії. Про це повідомило посольство України в Угорщині Facebook.

В українському посольстві зажадали у МЗС Угорщини, а також в угорському телеканалі "М1", на якому вийшов сюжет, виправити напис з "російським Кримом".

"Ми щиро сподіваємося, що зазначений випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. Очікуємо, що напис на відео, яке можна і зараз знайти в інтернеті, буде виправлено згідно з міжнародним правом і офіційної позиції Угорщини", - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, в кінці листопада на угорському телеканалі "M1" територію Криму позначили як російську. В одному з сюжетом був підпис "півострів Крим, Росія - 2019". Телеканал також транслюється на території Закарпаття.

Раніше РБК-Україна писало, що спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що парламент Угорщини надіслав Держдумі Російської Федерації прохання об'єднати зусилля із захисту прав меншин" в Україні. Уряд Угорщини заперечує дану іфнормацію.

Також повідомлялося, що глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО, поки не будуть вирішені проблеми закарпатських угорців.