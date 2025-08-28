Посольство США засудило російські удари по Києву і нагадало позицію Трампа

Посольство США в Україні засудило російські удари по Києву в ніч на 28 серпня та нагадало слова президента США Дональда Трампа про обов'язок обох сторін докладати зусиль для досягнення переговорного рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США у соцмережі X.
Американське посольство зазначило, що удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені.
"Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни, президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, вночі 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.
За останніми даними, внаслідок ворожого удару по Києву загинула 21 людина.
Детальніше масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.