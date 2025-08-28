RU

Посольство США осудило российские удары по Киеву и напомнило позицию Трампа

Фото: Посольство США в Украине осудило российские удары по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Посольство США в Украине осудило российские удары по Киеву в ночь на 28 августа и напомнило слова президента США Дональда Трампа об обязанности обеих сторон прилагать усилия для достижения переговорного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в соцсети X.

Американское посольство отметило, что удары по гражданским объектам недопустимы и должны быть немедленно прекращены.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Что касается этой войны, президент Трамп четко заявил: убийства должны прекратиться, а обе стороны должны приложить усилия для достижения переговорного решения", - говорится в заявлении.

 

Массированный удар по Киеву

Напомним, ночью 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что вызвало масштабные разрушения.

По последним данным, в результате вражеского удара по Киеву погиб 21 человек.

Подробнее массированный удар по столице - читайте в материале РБК-Украина.

