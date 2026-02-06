ua en ru
Посольство США закликало американців негайно покинути Іран через загрозу безпеці

П'ятниця 06 лютого 2026 07:30
UA EN RU
Посольство США закликало американців негайно покинути Іран через загрозу безпеці Фото: США попередило своїх громадян про небезпеку (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Посольство США в Тегерані закликало американців, які перебувають на території Ірану, якнайшвидше залишити країну в зв’язку із загостренням ситуації з безпекою та масштабними обмеженнями пересування й комунікацій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в офіційному повідомленні американської дипмісії.

Читайте також: Іран готовий до війни зі США, але розраховує на угоду, - МЗС

У попередженні про безпеку, оприлюдненому "віртуальним посольством" США в Тегерані, громадян попередили про перешкоди в роботі транспорту, закриття доріг, зупинку громадського транспорту та обмеження доступу до інтернету і мобільного зв’язку.

Американцям рекомендують планувати від’їзд без покладання на допомогу уряду США, оскільки авіарейси обмежені або скасовані, а ситуація може змінюватися без попередження.

Попередження також підкреслило високі ризики для громадян США, у тому числі можливість затримання чи допитів із боку іранської влади. Тегеран не визнає подвійне громадянство, тому особи з ірансько-американським паспортом можуть бути розглянуті лише як громадяни Ірану, що значно обмежує консульські можливості США для їхнього захисту.

Дипмісія порадила розглянути варіанти від’їзду через сухопутні кордони з сусідніми країнами, зокрема Вірменією або Туреччиною, якщо це безпечно, та уникати руху в напрямку Іраку, Афганістану чи Пакистану, де ситуація лишається невизначеною.

У заяві також наголошується, що уряд США не може гарантувати безпеку своїх громадян під час виїзду, і рішення про від’їзд має приймати сама особа, враховуючи поточні ризики.

Це нове попередження з’явилося на тлі тривалих протестів і напруженості в Ірані, що супроводжуються обмеженнями пересування та комунікації, а також гострими політичними та безпековими викликами в регіоні.

Ескалація між Іраном та США

Нагадаємо, США та Іран домовилися провести переговори у Маскаті (Оман) у п’ятницю, 6 лютого. Дискусії заплановані задля того, щоб уникнути військового зіткнення

Переговори відбуваються на тлі загострення напруженості на Близькому Сході. США нарощують військову присутність у регіоні після погроз свого лідера Дональда Трампа можливим ударом по Ірану, а Тегеран побоюється, що будь-який військовий сценарій може дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Як відомо, США відправили додатковий військовий корабель на Близький Схід через загострення напруженості з Іраном.

В свою чергу Іран заявив про готовність дати "нищівну відповідь" на будь-які агресивні дії, що демонструє високий рівень напруженості в регіоні.

