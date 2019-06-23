Посольство США выступило в поддержку "КиевПрайда"

Посольство США в Украине выразило поддержу участникам Марша равенства в Киеве. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В частности, временно поверенный в делах США Уильям Тейлор пожелал участникам прайда безопасного дня. Он также отметил, что США "стоят вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации".

Напомним, ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали правоохранителей не допустить столкновений во время Марша равенства в Киеве. Также в офисе отметили, что Конституция защищает права и свободы всех украинцев, а следовательно не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное.

Перед началом марша противники прайда подтянулись к месту начала шествия, и полиция усилила кодоны. На месте находится глава киевской полиции Андрей Крищенко. Отметим, сегодня противники Марша равенства перекрыли улицу Владимирскую возле парка Шевченко, что может сказаться на ранее согласованном маршруте.