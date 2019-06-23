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Посольство США виступило на підтримку "КиївПрайду"


В посольстві зазначили, що підтримують прагнення українців до рівності

Посольство США в Україні висловило підтримку учасникам Маршу рівності в Києві. Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

Зокрема, тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор побажав учасникам прайду безпечного дня. Він також зазначив, що США "стоять разом зі всіма українцями, які прагнуть до рівності та відсутності дискримінації".

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в офісі президента України Володимира Зеленського закликали правоохоронців не допустити зіткнень під час Маршу рівності в Києві. Також в офісі відзначили, що Конституція захищає права та свободи усіх українців, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мову тощо.

Перед початком маршу противники прайду підтяглися до місця початку ходи і поліція посилила кодони. На місці знаходиться голова київської поліції Андрій Крищенко. Зазначимо, сьогодні противники Маршу рівності перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка, що може позначитися на раніше узгоджену маршруті.

 

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