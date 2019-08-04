Балуха шестой раз поместили в штрафной изолятор

Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Он пробудет там 15 суток

Украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор в российской колонии № 4 города Торжок. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

По информации родственников Балуха, его закрыли в ШИЗО 30 июля, и он пробудет там 15 суток.

"За четыре месяца нахождения Владимира Балуха в колонии Торжка, его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить его. С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон для его ослабленного здоровья", - отмечают правозащитники.

Они добавляют, что ответственность за жизнь и здоровье Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии, и лично на начальнике колонии Александре Ножкине.

Ранее адвокат Ольга Динзе сообщила, что у Владимира Балуха резко ухудшилось состояние здоровья.

РБК-Украина сообщало, что 5 июля украинский полизаключенный Владимир Балух прекратил голодовку после того, как россияне выполнили его требование и допустили украинского консула.