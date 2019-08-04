ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Балуха шестой раз поместили в штрафной изолятор

Новости » Общество    04.08.2019 - 00:47
Балуха шестой раз поместили в штрафной изолятор
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Он пробудет там 15 суток

Украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор в российской колонии № 4 города Торжок. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook

По информации родственников Балуха, его закрыли в ШИЗО 30 июля, и он пробудет там 15 суток.

"За четыре месяца нахождения Владимира Балуха в колонии Торжка, его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить его. С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон для его ослабленного здоровья", - отмечают правозащитники.

Они добавляют, что ответственность за жизнь и здоровье Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии, и лично на начальнике колонии Александре Ножкине.

Балуха шестой раз поместили в штрафной изолятор

Ранее адвокат Ольга Динзе сообщила, что у Владимира Балуха резко ухудшилось состояние здоровья. 

РБК-Украина сообщало, что 5 июля украинский полизаключенный Владимир Балух прекратил голодовку после того, как россияне выполнили его требование и допустили украинского консула.

Балух прекратил голодовку Балух считает обмен единственным способом выйти живым из российской тюрьмы
Новости Украины Владимир Балух
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь