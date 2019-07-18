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У Балуха ухудшилось состояние здоровья, - адвокат

Новости » Общество    18.07.2019 - 16:29
У Балуха ухудшилось состояние здоровья, - адвокат
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

К политзаключенному не допускают независимого врача и психолога

У украинского политзаключенного Владимира Балуха резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщила Ольга Динзе, передает "Радио Свобода".

По ее словам, диагноз политзаключенному еще не поставили. У Балуха болят почки, усилились отеки. Однако, по словам адвоката, независимого врача и психолога, о допуске которых ранее заявлял Балух, к нему в колонию до сих пор не пускают.

Динзе сообщила о невозможности передать Балуху необходимые после голодовки продукты, так как их передача теперь ограничена в связи с переведением украинского политзаключенного в помещение камерного типа. 

"Нам удалось только передать ему новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске специалистов врача и психолога в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха", - сообщила адвокат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 5 июля украинский полизаключенный Владимир Балух прекратил голодовку. Он прекратил голодовку после того, как россияне выполнили его требование и допустили украинского консула.

Кроме того, Владимир Балух заявлял, что считает обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии. 

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Новости Украины Владимир Балухполитзаключенные в РФ
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