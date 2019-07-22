Бекиров не встает с кровати из-за проблем со спиной, - адвокат

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладін)

В Бекирова случилось защемление нерва в позвоночнике

Адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката, в Бекирова произошло защемление нерва в позвоночнике, из-за чего он совсем не может встать с кровати. Ладин добавил, что политзаключенный испытывает сильные боли в спине.

"Я попытался сегодня (22 июля - ред.) посетить Эдема Бекирова в камере медчасти СИЗО, но он не смог встать с кровати, потому что у него очень сильно болит спина. Я сразу же обратился в медчасть. Медработник к нему зашел и Бекиров подтвердил, что у него зажало нерв в позвоночнике. Почему это произошло я пока не могу сказать, поскольку так и не встретился с ним", - рассказал адвокат.

Напомним, ранее омбудсмен в оккупированном Россией Крыму Людмила Лубина заявила, что подаст ходатайство следствию о переводе украинского политзаключенного Эдема Бекирова из СИЗО под домашний арест. Российский омбудсмен добавила, что ранее уже отправляла подобное ходатайство.

РБК-Украина писало, что состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в медчасти СИЗО в оккупированном Симферополе, опять ухудшилось. Адвокат отмечал, что Бекиров испытывает боль в сердце и сильные судороги.