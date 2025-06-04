Посольство США нагадало про постійний ризик великих повітряних атак РФ по Україні

Спецоперація СБУ

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ за допомогою дронів вдарила по російських аеродромах. Пізніше голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок атаки було уражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Після цього видання The New York Times, з посиланням на американських чиновників, написало, що від Росії очікують значної відплати Україні за удари СБУ по авіабазах зі стратегічною авіацією.

"Американська розвідка поки що не визначила, що саме Росія може завдати удару, але чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - пише видання.

Однак за словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наразі однозначних сигналів щодо підготовки ударів немає.

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