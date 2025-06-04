Посольство США напомнило о постоянном риске крупных воздушных атак РФ по Украине

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о постоянных угрозах со стороны российских ракет и беспилотников. Гражданам США рекомендовали следить за сообщениями украинских властей о воздушных угрозах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.
В посольстве отметили, что в течение последних недель Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас "существует постоянный риск значительных воздушных атак".
"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно спрятаться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в заявлении.
Рекомендации для граждан:
Стоит заметить, что подобное предупреждение посольство уже публиковало 9 мая.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", - сказано было заявлении.
Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам. Позже глава СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
После этого издание The New York Times, со ссылкой на американских чиновников, написало, что от России ожидают значительного возмездия Украине за удары СБУ по авиабазам со стратегической авиацией.
"Американская разведка пока не определила, что именно Россия может нанести удар, но чиновники считают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - пишет издание.
Однако по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пока однозначных сигналов о подготовке ударов нет.
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