Посольство США напомнило о постоянном риске крупных воздушных атак РФ по Украине

В посольстве отметили, что в течение последних недель Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас "существует постоянный риск значительных воздушных атак".

"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно спрятаться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в заявлении.

Рекомендации для граждан:

Следите за обновлениями через местные СМИ.

Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания.

В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в убежище.

Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

Стоит заметить, что подобное предупреждение посольство уже публиковало 9 мая.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", - сказано было заявлении.