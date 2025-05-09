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РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну

П'ятниця 09 травня 2025 21:47
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РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну Ілюстративне фото: США попередили про ризик повітряного нападу на Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад на Україну 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні.

У своїй заяві американське посольство звернулося до своїх громадян в Україні з рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів", - сказано у заяві.

Рекомендації для громадян:

  • Слідкуйте за оновленнями через місцеві ЗМІ.
  • Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.
  • У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.
  • Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

Попередження про російські удари

Зауважимо, що вчора, військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні.

Він нагадав, що минулого разу, коли Росія планувала використати "Орєшнік", то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні й всі американські підприємства розпустили свій персонал.

Слідом за ними цей приклад перейняли й представництва європейських країн, і тоді по Україні дійсно прилетів "Орєшнік".

На його думку, такі повідомлення є "ред флегом", який натякає, що РФ планує використати "Орєшнік".

Однак варто зауважити, що Штати опублікували попередження 20 листопада, а Росія атакувала Україну "Орєшніком" 21 числа.

Перемир'я в Україні

Протягом року Росія неодноразово відмовлялася від запровадження 30-денного режиму тиші, що пропонувався міжнародними партнерами. Натомість російський диктатор Володимир Путін оголошував власні "перемир’я" з Україною.

Зокрема, нещодавно він заявив про так зване "великоднє перемир’я", яке російські війська першими ж і порушили. А днями Путін знову оголосив чергове "перемир’я", що нібито мало тривати з 8 по 11 травня.

Однак, попри заяви глави Кремля, на фронті тривають бойові дії, й фіксується збільшення атак.

Сьогодні Reuters писало про те, США та Європа завершують роботу над пропозицією про 30-денне перемир'я між Україною та Росією. Якщо Москва його не підтримає, на неї чекають санкції.

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