РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад на Україну 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні.

У своїй заяві американське посольство звернулося до своїх громадян в Україні з рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів", - сказано у заяві.

Рекомендації для громадян:

Слідкуйте за оновленнями через місцеві ЗМІ.

Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.

У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.

Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

Попередження про російські удари

Зауважимо, що вчора, військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні.

Він нагадав, що минулого разу, коли Росія планувала використати "Орєшнік", то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні й всі американські підприємства розпустили свій персонал.

Слідом за ними цей приклад перейняли й представництва європейських країн, і тоді по Україні дійсно прилетів "Орєшнік".

На його думку, такі повідомлення є "ред флегом", який натякає, що РФ планує використати "Орєшнік".

Однак варто зауважити, що Штати опублікували попередження 20 листопада, а Росія атакувала Україну "Орєшніком" 21 числа.