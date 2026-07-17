Посольство США в Україні отримало нового керівника

Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала кар’єрна дипломатка Сандра Аудкірк. Вона змінила на цій посаді Джулі Девіс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.
За інформацією відомства, Сандра Аудкірк є представницею вищого корпусу дипломатичної служби США та має понад 30 років досвіду міжнародної роботи.
З 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США, де обіймала посади заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла та радниці з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.
У 2021-2024 роках очолювала Американський інститут на Тайвані.
Під час роботи у Вашингтоні Аудкірк займалася питаннями стратегічної конкуренції між державами, енергетичної безпеки, запровадження економічних санкцій та протидії фінансуванню загроз.
Також вона має значний досвід роботи за кордоном, зокрема у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Стамбулі та Пекіні.
Закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету, володіє китайською (мандаринською) та турецькою мовами.
Нагадаємо, американська дипломатична місія в Києві зазнала кадрових змін. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишила свою посаду та завершила роботу в країні.
Повноваження дипломатки припиняються на тлі її розбіжностей із політичним курсом американського президента Дональда Трампа. Варто зазначити, що це вже друга голова дипмісії США в Україні, яка йде з посади через Трампа.
Перед від'їздом дипломатки з нею зустрівся міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, щоб обговорити безпекову ситуацію та зусилля для досягнення сталого миру.
Очільник МЗС подякував Девіс за розвиток діалогу між країнами, у той час як тимчасова повірена у справах США завершує роботу в Україні та офіційно фіналізує свою дипломатичну місію.