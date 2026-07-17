UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Посольство США в Україні отримало нового керівника

19:00 17.07.2026 Пт
2 хв
Нова керівниця посольства має унікальний досвід
aimg Сергій Козачук
Фото: тимчасовою повірена у справах США в Україні Сандра Аудкірк (wikipedia.org)

Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала кар’єрна дипломатка Сандра Аудкірк. Вона змінила на цій посаді Джулі Девіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Що відомо про нову очільницю посольства

За інформацією відомства, Сандра Аудкірк є представницею вищого корпусу дипломатичної служби США та має понад 30 років досвіду міжнародної роботи.

З 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США, де обіймала посади заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла та радниці з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

У 2021-2024 роках очолювала Американський інститут на Тайвані.

Професійний профіль

Під час роботи у Вашингтоні Аудкірк займалася питаннями стратегічної конкуренції між державами, енергетичної безпеки, запровадження економічних санкцій та протидії фінансуванню загроз.

Також вона має значний досвід роботи за кордоном, зокрема у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Стамбулі та Пекіні.

Освіта та мови

Закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету, володіє китайською (мандаринською) та турецькою мовами.

Джулі Девіс завершила роботу в Україні

Нагадаємо, американська дипломатична місія в Києві зазнала кадрових змін. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишила свою посаду та завершила роботу в країні.

Повноваження дипломатки припиняються на тлі її розбіжностей із політичним курсом американського президента Дональда Трампа. Варто зазначити, що це вже друга голова дипмісії США в Україні, яка йде з посади через Трампа.

Перед від'їздом дипломатки з нею зустрівся міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, щоб обговорити безпекову ситуацію та зусилля для досягнення сталого миру.

Очільник МЗС подякував Девіс за розвиток діалогу між країнами, у той час як тимчасова повірена у справах США завершує роботу в Україні та офіційно фіналізує свою дипломатичну місію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиУкраїна