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Тимчасова повірена у справах США завершує роботу в Україні

21:50 27.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про зустріч глави українського МЗС та тимчасово повіреної у справах США в Україні?
aimg Едуард Ткач
Тимчасова повірена у справах США завершує роботу в Україні Фото: Джулі Девіс (mfa.gov.ua)
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Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, яка завершує дипломатичну місію в нашій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні безпекову ситуацію та мирні зусилля. Зокрема, Сибіга наголосив на важливості активної ролі США у просування мирного процесу, щоб досягти всеохоплюючого та стало миру.

Окрім того, міністра висловив вдячність Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та США, а також за ефективну взаємодію у важливий для Києва період.

"Ми вдячні США за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України", - наголосив Сибіга.

Тимчасова повірена у справах США завершує роботу в Україні

Також він відзначив важливість нещодавньої зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Франції на G7, оскільки вона підтвердила спільне прагнення Києва та Вашингтона змінювати стратегічне партнерство і координацію зусиль задля досягнення миру.

Окремих Сибіга висловив подяку народу США за солідарність з Україною і наголосив, що важливо, аби двопартійну підтримка України в США зберігалась і надалі.

Резюмуючи глава МЗС побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності, а також привітав США з наближенням 250-річчя незалежності. Він подавав американському народу миру та процвітання.

"Україна високо цінує дружбу зі США. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права", - підсумував Сибіга.

Що передувало

Нагадаємо, у квітні видання Financial Times повідомляло, що Джулі Девіс залишить свою посаду найближчими тижнями, і причиною цього стали розбіжності з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, джерела повідомляли, що вона розчарувалася у своїй ролі через незгоду з Трампом, який вирішив скоротити підтримку України.

Зазначимо, що Джулі Девіс розпочала свою роботу тимчасовою повіреною в посольстві США в Києві 5 травня 2025 року.

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