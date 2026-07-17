Посольство США в Украине получило нового руководителя

Что известно о новой главе посольства

По информации ведомства, Сандра Аудкирк является представительницей высшего корпуса дипломатической службы США и имеет более 30 лет опыта международной работы.

С 2024 года она работала в Министерстве обороны США, где занимала должности заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла и советницы по внешней политике Европейского командования Вооруженных сил США.

В 2021-2024 годах возглавляла Американский институт на Тайване.

Профессиональный профиль

Во время работы в Вашингтоне Аудирк занималась вопросами стратегической конкуренции между государствами, энергетической безопасности, введения экономических санкций и противодействия финансированию угроз.

Также она имеет значительный опыт за рубежом, в частности в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Стамбуле и Пекине.

Образование и языки

Окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета, владеет китайским (мандаринским) и турецким языками.