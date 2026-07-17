Посольство США в Украине получило нового руководителя

Новой временной поверенной в делах США в Украине стала карьерная дипломат Сандра Аудкирк. Она сменила на этом посту Джули Дэвис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
По информации ведомства, Сандра Аудкирк является представительницей высшего корпуса дипломатической службы США и имеет более 30 лет опыта международной работы.
С 2024 года она работала в Министерстве обороны США, где занимала должности заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла и советницы по внешней политике Европейского командования Вооруженных сил США.
В 2021-2024 годах возглавляла Американский институт на Тайване.
Во время работы в Вашингтоне Аудирк занималась вопросами стратегической конкуренции между государствами, энергетической безопасности, введения экономических санкций и противодействия финансированию угроз.
Также она имеет значительный опыт за рубежом, в частности в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Стамбуле и Пекине.
Окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета, владеет китайским (мандаринским) и турецким языками.
Напомним, американская дипломатическая миссия в Киеве претерпела кадровые изменения. Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинула свой пост и завершила работу в стране.
Полномочия дипломатки прекращаются на фоне разногласий с политическим курсом американского президента Дональда Трампа. Стоит отметить, что это уже вторая глава дипмиссии США в Украине, которая уходит с поста через Трампа.
Перед отъездом дипломатки с ней встретился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и усилия для достижения устойчивого мира.
Глава МИД поблагодарил Дэвиса за развитие диалога между странами, в то время как временная поверенная в делах США завершает работу в Украине и официально финализует свою дипломатическую миссию.