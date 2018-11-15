Посольство США прокомментировало нападение на Андреевскую церковь

Фото: посольство США в Киеве (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США в Украине выступает за веру без преследований

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обеспокоено нападением неизвестных на Андреевскую церковь, которое произошло 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского посольства.

"Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве. Мы поддерживаем право всех религиозных групп исповедовать свою веру без преследований, вмешательства и нападений", - заявили в посольстве.

Напомним, полиция открыла уголовное дело по факту действий неизвестных, которые сегодня утром, 15 ноября, бросали "коктейли Молотова" в дверь стилобата Андреевской церкви.

Отмечается, что во время осмотра сотрудники полиции обнаружили возле церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

Как известно, около 7:20 утра неизвестные бросали "коктейли Молотова" в дверь стилобата Андреевской церкви. От действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения: против него нападаювшие применили силу и газовый баллончик.

Отметим, 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. В пояснительной записке подчеркивается, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к получению Томоса об автокефалии УПЦ.