Прорив труби у Києві: ремонтні роботи триватимуть до завтра

Фото: у Києві прорвало трубу (facebook.com/kyivteploenergo)

Прорив труби у Києві стався на вул. Ділова

У центрі Києва сьогодні вранці, 15 листопада 2018 року, прорвало трубу з гарячою водою, ремонтники працюватимуть над ліквідацією аварії до ранку 16 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

Як зазначається, прорив тепломережі стався сьогодні на на вул. Ділова, ремонтні роботи триватимуть до ранку 16 листопада.

"Аварійне пошкодження тепломережі з витоком теплоносія з теплової камери сталося сьогодні вранці на вул. Ділова, 3. Постраждалих немає. Аварійні бригади КП "Київтеплоенерго" уже на місці та займаються локалізацією пошкодження. За попередніми даними ремонтні роботи триватимуть до ранку 16 листопада", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Києві прорвало трубу (facebook.com/kyivteploenergo)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через прорив труби у Києві на вул. Ділова ускладнено рух транспорту.

Додамо, також повідомлялося, що у Києві мешканцям одинадцяти вулиць столиці відключили холодну воду через аварії. Станом на 10:00 ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.