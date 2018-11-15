Неизвестные бросали "коктейли Молотова" в Андреевскую церковь, пострадал священник

Фото: Андреевская церковь в Киеве (РБК-Украина)

Против священника нападавшие применили силу и газовый баллончик

В Киеве утром, 15 ноября, неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата Андреевской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

По его словам, в результате противоправных действий пострадал священник Киевского патриархата.

"Около 7:20 утра 15 ноября неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожар не произошел, ущерба не нанесли, но от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик", - сообщил он.

Фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

На данный момент правоохранителями проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Полицейские общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. В пояснительной записке подчеркивается, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к получению Томоса об автокефалии УПЦ.

Как писало РБК-Украина, советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что реконструкцию Андреевской церкви в Киеве, которая была передана в пользование Вселенскому патриархату, ускорят. Отметим, что реконструкцию Андреевской церкви в Киеве изначально планировалось завершить до 2020 года.