Посольство США прокоментувало напад на Андріївську церкву

Фото: посольство США в Києві (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США в Україні виступає за віру без переслідувань

Посольство Сполучених Штатів Америки і Україні стурбоване нападом невідомих на Андріївську церкву, яке сталось 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського посольства.

"Ми дуже стурбовані повідомленнями про сьогоднішній напад на Андріївську церкву у Києві. Ми підтримуємо право всіх релігійних груп сповідувати свою віру без переслідувань, втручання та нападів", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу за фактом дій невідомих, які сьогодні вранці, 15 листопада, кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви.

Наголошується, що під час огляду співробітники поліції виявили біля церкви рюкзак, який, ймовірно, належить правопорушників.

Як відомо, близько 7:20 ранку невідомі кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви. Від дій нападаючих постраждав священик Київського патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик.

Відзначимо, 7 листопада президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю. У пояснювальній записці підкреслюється, що передача Константинополю Андріївської церкви є важливим кроком у проведенні роботи з підготовки до отримання Томосу про автокефалію УПЦ.