Посольство США закликає знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої

Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США розраховує, що винних притягнуть до відповідальності

Посольство США в Україні закликає знайти винних у підпалі будинку Валерії Гонтаревої, колишньої глави Національного банку. Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

Зокрема, посольство США приєднується до президента України Володимира Зеленського, закликаючи до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку Гонтаревої.

"Ми солідарні з українською народом і сподіваємося, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву і погрозах їй, але і тих, хто замовив такі напади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гореничах під Києвом згорів будинок Гонтаревої. За її словами, в огорожу кинули пляшку із запальною сумішшю. Проте, за даними поліції, будинок підпалили, найімовірніше, з допомогою запальної ракети.

На інцидент вже відреагували президент Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також представництво Євросоюзу. У представництві ЄС заявили, що підпал будинку Гонтаревої є неприйнятним, і очікують від правоохоронних органів України розслідування і притягнення винних до відповідальності.