ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посольство США закликає знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої

Новини » Політика    17.09.2019 - 14:27
Посольство США закликає знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США розраховує, що винних притягнуть до відповідальності

Посольство США в Україні закликає знайти винних у підпалі будинку Валерії Гонтаревої, колишньої глави Національного банку. Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

Зокрема, посольство США приєднується до президента України Володимира Зеленського, закликаючи до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку Гонтаревої.

"Ми солідарні з українською народом і сподіваємося, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву і погрозах їй, але і тих, хто замовив такі напади", - йдеться в повідомленні.

Посольство США закликає знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гореничах під Києвом згорів будинок Гонтаревої. За її словами, в огорожу кинули пляшку із запальною сумішшю. Проте, за даними поліції, будинок підпалили, найімовірніше, з допомогою запальної ракети.

На інцидент вже відреагували президент Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також представництво Євросоюзу. У представництві ЄС заявили, що підпал будинку Гонтаревої є неприйнятним, і очікують від правоохоронних органів України розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтарєвої Аваков відреагував на підпал будинку Гонтарєвої
Новини України підпалГонтаревадом
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся