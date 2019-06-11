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Посольство США закликав Росію припинити арешти кримських татар

Новини » Політика    11.06.2019 - 17:15
Посольство США закликав Росію припинити арешти кримських татар
Фото: посольство США (ua.usembassy.gov)

Окупанти заарештували ще вісім осіб

Посольство США в Україні закликає російську владу в окупованому Криму припинити арешти кримських татар. Про це йдеться в повідомленні посольства Facebook.

В американському посольстві зазначили, що на цьому тижні на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб.

"Наростаючі переслідування кримських татар російськими властями неприйнятні і повинні припинитися", - заяви в посольстві.

Посольство США закликав Росію припинити арешти кримських татар

Нагадаємо, 10 червня на півострові пройшли масові обшуки у кримських татар, в результаті слідчих дій було затримано 8 осіб.

Сьогодні стало відомо, що підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відправив під варту до 5 серпня шістьох з восьми затриманих 10 червня кримських татар. Зокрема, арештовані Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Ризі Омеров, Енвер Омеров, Ескендер Сулейманов і Айдер Джеппаров. Всі вони підозрюються російськими окупантами в причетності до організації "Хізб-ут-Тахрір", дозволеної в Україні.

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