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В посольстве США прокомментировали ситуацию с ПриватБанком

Новости » Экономика    24.05.2019 - 13:32
В посольстве США прокомментировали ситуацию с ПриватБанком
Фото: посольство США ua.usembassy.gov)

Американцы напомнили, что Коломойский довел банк до банкротства

Хорошее корпоративное управление в "ПриватБанке" после национализации сделало банк-банкрот прибыльным менее чем за три года. Об этом говорится в сообщении посольство США в Киеве в Twitter.

Как отмечается в сообщении, сильный банковский сектор имеет решающее значение для экономического успеха Украины и защиты сбережений миллионов украинцев.

В посольстве США прокомментировали ситуацию с ПриватБанком

Напомним, национализированный "ПриватБанк" направит на выплату дивидендов 11,52 млрд грн - 90% чистой прибыли за 2018 год.

Отметим, что Кабинет министров назначил новые наблюдательные советы государственных банков и назначил независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. Национальный банк обжаловал решение, поэтому по состоянию на 24 мая судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.

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