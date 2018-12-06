Парламент одобрил закон о гуманитарном разминировании на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Согласно закону, в Украине будет создан Центр противоминных операций

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине. Проект после ряда неудачных голосований поддержали 242 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Суть закона

Законопроектом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминированию и их обязанности.

Также предлагается определить источники финансирования противоминной деятельности; порядок учета операторов противоминной деятельности, оказания помощи пострадавшим лицам (жертвам) от взрывоопасных предметов, определение статуса территорий для нужд противоминной деятельности; полномочия инспекции по контролю качества противоминной деятельности и секретариата Центра противоминных операций и тому подобное.

Кроме того, проектом предусматривается определить существенные условия договора о закупке работ и (или) услуг в сфере противоминной деятельности и предлагается установить ответственность за нарушение законодательства в сфере противоминной деятельности как субъектов противоминной деятельности, так и специалистов в сфере противоминной деятельности и разминирования.

Центр противоминных операций

В документе дается определение Центру противоминных операций. Так, это центральный орган исполнительной власти, основной задачей которого является обеспечение реализации госполитики в сфере противоминной деятельности и осуществление информационно-методического обеспечения деятельности национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Национальные стандарты в области противоминной деятельности разрабатываются Центром и утверждаются Кабинетом министров Украины.

Состав Центра также утверждает Кабмин по предложению национального органа по вопросам противоминной деятельности (постоянно действующий межведомственный коллегиальный орган, создаваемый правительством и обеспечивающий формирование госполитики в сфере противоминной деятельности).

Центр противоминных операций в сфере противоминной деятельности:

координирует деятельность по проведению операций по разминированию на территории Украины и за ее пределами;

вносит предложения по формированию госполитики в сфере противоминной деятельности;

обеспечивает информирование общественности о реализации госполитики в сфере противоминной деятельности;

осуществляет управление качеством проведения операций по разминированию;

вносит предложения о порядке осуществления контроля качества противоминной деятельности, структуры и должностного состава инспекции по контролю качества;

выполняет другие задачи, определенные законами Украины и возложенные на него Кабмином.

Кроме того, Центр разрабатывает и представляет на утверждение национальному органу по вопросам противоминной деятельности ежегодный план противоминной деятельности, содержащий перечень территорий, подлежащих разминированию, мероприятий, необходимых для осуществления такого разминирования, и последовательность их реализации, сроки выполнения работ; порядок создания, ведения и доступа к сведениям реестра операторов противоминной деятельности и единого госреестра обследования, выявления и очищения территорий, обезвреживания и (или) уничтожения взрывоопасных предметов.