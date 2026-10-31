Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві з великою кількістю жертв

Зазначається, що потенційна загроза стосується музею-заповідника "Царицино", розташованого за адресою: вулиця Дольська, 1, Москва.

У посольстві наголосили, що уряд США координує заходи реагування з відповідними органами влади Російської Федерації.

Американським громадянам рекомендували сьогодні, 31 жовтня, не відвідувати музей-заповідник "Царицино" та не наближатися до цього району. Також їх закликали бути пильними й уникати місць масового скупчення людей.

Крім того, громадян США закликали:

стежити за ситуацією навколо себе;

переглянути власний план безпеки;

тримати мобільні телефони зарядженими на випадок надзвичайної ситуації;

мати при собі документи, що посвідчують особу;

стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ;

зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення про безпеку та стан здоров'я.

На тлі останніх подій музей-заповідник "Царицино" повідомив, що не має інформації про загрозу.

Заповідник продовжує працювати у звичайному режимі.