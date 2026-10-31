Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві з великою кількістю жертв

31 жовтня в Москві, столиці Росії, може статися інцидент, який призведе до великої кількості жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства США у РФ.
Зазначається, що потенційна загроза стосується музею-заповідника "Царицино", розташованого за адресою: вулиця Дольська, 1, Москва.
У посольстві наголосили, що уряд США координує заходи реагування з відповідними органами влади Російської Федерації.
Американським громадянам рекомендували сьогодні, 31 жовтня, не відвідувати музей-заповідник "Царицино" та не наближатися до цього району. Також їх закликали бути пильними й уникати місць масового скупчення людей.
Крім того, громадян США закликали:
На тлі останніх подій музей-заповідник "Царицино" повідомив, що не має інформації про загрозу.
Заповідник продовжує працювати у звичайному режимі.
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