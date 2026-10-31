RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве с большим количеством жертв

16:54 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: В столице России есть угроза теракта (Getty Images)

31 октября в Москве, столице России, может произойти инцидент, который приведет к большому количеству жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства США в РФ.

Указано, что потенциальная угроза касается музея-заповедника "Царицыно", расположенного по адресу: улица Дольская, 1, Москва.

В посольстве отметили, что правительство США координирует меры по реагированию с соответствующими органами властей Российской Федерации.

Американским гражданам рекомендовали сегодня, 31 октября, не посещать музей-заповедник "Царицыно" и не приближаться к этому району. Также их призывали быть внимательными и избегать мест массового скопления людей.

Кроме того, граждан США призвали:

  • следить за ситуацией вокруг себя;
  • пересмотреть свой план безопасности;
  • держать мобильные телефоны заряженными на случай чрезвычайной ситуации;
  • иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
  • следить за сообщениями местных СМИ;
  • зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения уведомлений о безопасности и состоянии здоровья.

На фоне последних событий музей-заповедник "Царицыно" сообщил, что не располагает информацией об угрозе.

Заповедник продолжает работать в штатном режиме.

Обновлено в 17:17

ФСБ подтвердила информацию об угрозе теракта в "Царицыно"

В ведомстве заявили, что получили от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве.

"Проводится соответствующая работа", - заявили в службе.

Отмечается, что данные поступили по партнерским каналам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМоскваТеракт