Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве с большим количеством жертв

31 октября в Москве, столице России, может произойти инцидент, который приведет к большому количеству жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства США в РФ.
Указано, что потенциальная угроза касается музея-заповедника "Царицыно", расположенного по адресу: улица Дольская, 1, Москва.
В посольстве отметили, что правительство США координирует меры по реагированию с соответствующими органами властей Российской Федерации.
Американским гражданам рекомендовали сегодня, 31 октября, не посещать музей-заповедник "Царицыно" и не приближаться к этому району. Также их призывали быть внимательными и избегать мест массового скопления людей.
Кроме того, граждан США призвали:
На фоне последних событий музей-заповедник "Царицыно" сообщил, что не располагает информацией об угрозе.
Заповедник продолжает работать в штатном режиме.
Обновлено в 17:17
ФСБ подтвердила информацию об угрозе теракта в "Царицыно"
В ведомстве заявили, что получили от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве.
"Проводится соответствующая работа", - заявили в службе.
Отмечается, что данные поступили по партнерским каналам.
Кстати, недавно стало известно, что трое мужчин готовили целую серию терактов в ТЦК Киева.
Также мы писали, что в Буче Киевской области произошел двойной взрыв, в результате которого были ранены двое полицейских.
Уже через два часа после теракта полиция и СБУ задержали подозреваемого.