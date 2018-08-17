Посольство США поддержало заявление ООН о неизбежной угрозе жизни Сенцова

Эксперты ООН заявляли, что жизнь Сенцова находится под неизбежной угрозой

Жизнь украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого на территории Российской Федерации, находится под неизбежной угрозой. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Так, в американском посольстве выразили солидарность с экспертами ООН, которые недавно заявляли об угрозе жизни украинца и призвали РФ освободить его.

"Солидарны с экспертами ООН: "Жизнь Сенцова под неизбежной угрозой. Его голодовка началась после судебного процесса и приговора, которые не соответствуют стандартам международного права. Мы призываем российские власти срочно освободить его без всяких условий", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/usembassykyiv

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ООН призвали Россию немедленно освободить незаконно осужденного Сенцова, а также немедленно предоставить ему необходимое медицинское лечение.

Отметим, немедленно освободить Сенцова ранее призывало посольство Украины в Лондоне (Великобритания). В посольстве также отмечали, что Сенцов не должен стать жертвой "сталинского режима".

Отметим, по словам сестры украинца, Сенцов не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.