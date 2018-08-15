Посольство в Лондоне призывает освободить Сенцова

Сенцов голодает в российской колонии 94 дня

Немедленно освободить украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова призвало посольство Украины в Лондоне (Великобритания). Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства в Twitter.

Отмечается, что Сенцов, который голодает уже 94 дня, не должен стать жертвой "сталинского режима".

"В августе 1986 года диссидент Анатолий Марченко умер в советской тюрьме после 117 дней голодовки, требуя освобождения политических заключенных. Олег Сенцов (94 дня) не должен стать очередной жертвой сталинского режима!", - призвали в посольстве.

Напомним, 14 августа 2018 года российская правозащитница Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовим в колонии в Лабытнанги (РФ) и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние предкризисным.

Режиссер не планирует прекращать голодовку. Целью голодовки Сенцова остается освобождения украинских политических заключенных из российских тюрем.

Как отметили в Управлении по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ, украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании для начала соответствующей процедуры.

Впоследствии Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко напомнила, что бывшего украинского политзаключенного Надежду Савченко Россия освободила, несмотря на то, что она лично не обращалась о помиловании.