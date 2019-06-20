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Посольство США осудило нападение на кинопоказ в рамках "Киевпрайда"

Новости » Общество    20.06.2019 - 15:15
Посольство США осудило нападение на кинопоказ в рамках "Киевпрайда"
Фото: посольство США в Киеве (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

В посольстве надеются на сотрудничество правоохранительных органов и общества для безопасного участия украинцев в таких мероприятиях

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине осуждает нападение на посетителей приуроченных к "Киевпрайду" мероприятий. Об этом посольство сообщило в своем Facebook.

Отметим, нападение произошло в ходе показа фильма о Марше равенства.

Посольство США осудило нападение на кинопоказ в рамках &quot;Киевпрайда&quot;

"Мы осуждаем нападение на лиц, в том числе несовершеннолетних, во время показа фильма о Прайде в Киеве. Мы надеемся, что правоохранительные органы, гражданское общество и другие члены сообщества будут тесно сотрудничать для того, чтобы украинцы могли безопасно и безбоязненно участвовать в подобных мероприятиях", - подчеркнули в посольстве.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве на мероприятиях, приуроченных к проведению Марша равенства в Киеве, неизвестные совершили несколько нападений на посетителей. Так, организаторы "Киевпрайда" призывают людей, которые присутствовали или еще планируют посетить мероприятия, быть бдительными и осторожными.

Один из пострадавших отмечал, что во время нападения неизвестные били его ногами и заливали перцовым газом.

Напомним, в Киеве с 16 по 23 июня 2019 года происходит масштабное ЛГБТ-событие. Кроме непосредственно Марша равенства-2019, который прошел в воскресенье, проходят дискуссии, кинопоказы, вечеринки, воркшопы и др.

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