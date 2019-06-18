КиевПрайд: в столице Украины пройдет Марш Равенства

Марш Равенства 2019 пройдет в Киеве (фото: kyivpride.org)

23.06.2019

С 16 по 23 июня 2019 года в Киеве пройдет самое масштабное ЛГБТ+ событие в Украине. Кроме непосредственно Марша Равенства 2019, который организаторы КиевПрайда проведут в воскресенье, всех желающих приобщиться ждут дискуссии, кинопоказы, вечеринки, воркшопы и многое другое.

Марш Равенства 2019 пройдет в Киеве (фото: kyivpride.org)

В этом году основной темой КиевПрайда является "Свобода. Единство. Борьба", главным лозунгом "Наша традиция - это свобода!".

"Ведь свобода - это возможность говорить, действовать и думать без репрессивных ограничений, запретов и насилия. Наша свобода - это неоспоримая ценность быть собой, выбирать то, чего мы хотим и не бояться жить полной жизнью. Свободы не бывает без ежедневной борьбы, ведь свобода - это действие. Свобода - не данность, а процесс, в котором мы вместе должны отстаивать права человека, поэтому свобода невозможна без единства", - говорят организаторы КиевПрайда.

Программа мероприятий в рамках КиевПрайда (kyivpride.org)

Больше информации о КиевПрайде и Марше Равенства в столице можно узнать по ссылке.