Посольство США обеспокоено продлением ареста крымским татарам

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

В США призывают немедленно освободить всех политических заключенных

Посольство США в Украине обеспокоено продолжением политического преследования Россией 25 крымских татар, безосновательно задержанных 27 марта. Об этом пресс-служба посольства сообщила в Twitter.

В США призывают немедленно освободить всех политических заключенных.

"Мы глубоко обеспокоены продолжением политического преследования Россией 25 крымских татар, безосновательно задержанных 27 марта. Полное отсутствие прозрачности судебных слушаний их дел недопустимо. Мы призываем Россию немедленно освободить всех политических заключенных", - говорится в сообщении.

Отметим, Кировский райсуд Ростова-на-Дону во вторник, 14 мая, продлил срок ареста в СИЗО на два месяца последним четырем из 24 крымских татар, задержанных в марте по втором симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.