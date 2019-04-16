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Еще двоим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест в Крыму

Новости » Общество    16.04.2019 - 18:45
Еще двоим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест в Крыму
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Арест продлен до 16 мая

"Верховный суд" Крыма 16 апреля 2019 года продлил до 16 мая меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Аметову и Меджиту Абдурахманову, задержанным в ходе массовых обысков 27 марта в Крыму. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook

Сообщается, что по информации общественного объединения "Крымская солидарность", судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Сейран Муртаза и Рустем Сейтхалилов находятся в российском Таганроге в СИЗО №2. Все обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Еще двоим фигурантам &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot; продлили арест в Крыму

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в оккупированном Крыму "суд" отказал фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста, оставив в силе решение об аресте до 18 мая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных к 15 мая. 

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