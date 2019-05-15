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В России продлили арест 24 фигурантам второго "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество    15.05.2019 - 00:59
В России продлили арест 24 фигурантам второго "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: в суде по "делу Хизб ут-Тахрир" ("Крымская солидарность)

В марте ​сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов

Кировский райсуд Ростова-на-Дону (Россия) во вторник, 14 мая, продлил срок ареста в СИЗО на два месяца последним четверым из 24 крымских татар, задержанных в марте по второму симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Судья постановила продлить меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе арестованным после массовых обысков в Крыму 27 марта Владлену Абдулкадырову, Рустему Шейхалиеву, Билялу Адилову и Фарходу Базарову до 15 августа.

Обвинение заявило, что настаивает на содержании фигурантов дела в СИЗО, поскольку опасается, что "они могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства".

Адвокаты подсудимых просили изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием в изоляторе.

Отмечается, что на оглашение решения суда ни родственников, ни слушателей не пустили.

Отметим, ​сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в результате было задержано 24 человека.

Напомним, 13 мая Таганрогский городской суд в Ростовской области России продлил до 15 августа меру пресечения четырем фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" - Сейрану Муртазе, Энверу Аметову, Меджиту Абдурахманову и Рустему Сейтхалилову.

В России продлили арест пятерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Новости Украины КрымХизб ут-ТахрирСуд
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