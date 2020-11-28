Посольство США назвало сумму помощи Украине с 2014 года

Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи более чем на 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее. Это составляет 116,85 млрд гривен, или около 2780 гривен на одного гражданина.

Об этом говорится в Официальном заявлении посольства США в Украине для Студии Савика Шустера.

Кроме того, США также выдали Украине три суверенные гарантии займов на 1 млрд долларов каждая для содействия стабилизации экономики.

Согласно сообщению, на 2020 финансовый год Конгресс США выделил 698 млн долларов: 448 млн долларов на программы Государственного департамента / USAID и 250 млн долларов на Инициативу безопасности помощи Украине (USAI), включая 50 млн долларов на летальную помощь. 448 миллионов ассигнований на программы Госдепартамента / USAID включают примерно 285 млн долларов на программы по развитию и примерно 163 млн долларов на программы безопасности.

"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, придав более 41 миллион долларов на медицинские и гуманитарные потребности, улучшение способности учреждений здравоохранения'я в уходе за больными и предотвращения дальнейшего распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в Сенат США внесли проект закона, который предусматривает ежегодное выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Деньги пойдут в том числе на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия.

Отметим, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Белого дома положительно относится к увеличению поставки Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Андрей Шевченко, Илья Кива, Сергей Марченко, Павел Климкин и другие известные политики и общественные деятели, обсудили техническое поражение сборной Украины, Государственный бюджет на 2021 год и последствия локдауна для предпринимателей. Что делать во всех сложившихся ситуациях – основная тема ток-шоу 27 ноября.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 27 ноября

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты уделили внимание вопросам вакцинации и борьбы с коронавирусом. В частности, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли украинцев вакцинация от распространения COVID-19.

Наталья Виноград рассказала о вакцинации от коронавируса

Главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак рассказал о срочной необходимости введения локдауна в Украине, несмотря на риски для экономики.

Юрий Сак выступил за полный локдаун

Также народный депутат и член бюджетного комитета Рады Александр Трухин объяснил, как сформировался так называемый "ковидный фонд" и за какие деньги ведется масштабное строительство дорог в Украине.

На борьбу с COVID-19 в Украине было выделено 32 млрд грн

А еще директор клиники семейной медицины в Дубае Лилия Чуб рассказала, как ОАЭ удается сдерживать эпидемию без введения жесткого локдауну. Можно ли так же сделать в Украине? Смотрите в сюжете.

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