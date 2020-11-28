Посольство США назвало суму допомоги Україні з 2014 року

Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд доларів як в царині безпеки, так і поза нею. Це становить 116,85 млрд гривень, або близько 2780 гривень на одного громадянина.

Про це йдеться в Офіційній заяві посольства США в Україні для Студії Савіка Шустера.

Крім того, США також видали Україні три суверенні гарантії позик на 1 мільярд доларів кожна для сприяння стабілізації економіки.

Згідно з повідомленням, на 2020 фінансовий рік Конгрес США виділив 698 млн доларів: 448 млн доларів на програми Державного департаменту / USAID і 250 млн доларів на Ініціативу безпекової допомоги Україні (USAI), включаючи 50 млн доларів на летальну допомогу. 448 мільйонів асигнувань на програми Держдепартаменту / USAID включають приблизно 285 млн доларів на програми з розвитку та приблизно 163 млн доларів на безпекові програми.

"США також підтримали Україну в її зусиллях з боротьби проти пандемії COVID-19, надавши понад 41 мільйон доларів на медичні й гуманітарні потреби, поліпшення спроможності закладів охорони здоров'я у догляді за хворими та запобігання подальшому поширенню захворювання", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні в Сенат США внесли проект закону, який передбачає щорічне виділення 300 млн доларів в якості військової допомоги Україні. Гроші підуть в тому числі на надання Збройним силам України летальної зброї.

Відзначимо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, адміністрація Білого дому позитивно ставиться до збільшення постачання Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Андрій Шевченко, Ілля Кива, Сергій Марченко, Павло Клімкін та інші відомі політики й громадські діячі, обговорили технічну поразку збірної України, Державний бюджет на 2021 рік та наслідки локдауну для підприємців. Що робити у всіх ситуаціях, які склали – основна тема ток-шоу 27 листопада.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 27 листопада

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова" експерти приділили увагу питанням вакцинації та боротьби з коронавірусом. Зокрема, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує українців вакцинація від розповсюдження COVID-19.

Наталія Виноград розповіла про вакцинацію від коронавірусу

Головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак розповів про термінову необхідність введення локдауну в Україні, не зважаючи на ризики для економіки.

Юрій Сак виступив за повний локдаун

Також народний депутат і член бюджетного комітету Ради Олександр Трухін пояснив, як сформувався так званий "ковідний фонд" і за які гроші ведеться масштабне будівництво доріг в Україні.

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А ще директор клініки сімейної медицини в Дубаї Лілія Чуб розповіла, як ОАЕ вдається стримувати епідемію без введення жорсткого локдауну. Чи можна так само зробити в Україні? Дивіться в сюжеті.

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