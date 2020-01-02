Посольство США в Киеве получило нового руководителя

Временной поверенным в делах США в Украине стала заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин. Об этом сообщает американское посольство в Twitter.

Как отметила Квин в своем видео-обращении, она находится в Украине шесть месяцев на должности заместителя руководителя миссии.

"Для меня честь работать в настоящее время временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине", - сказала она.

Напомним, временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор покинул свой пост 2 января 2020 года.

В Конце декабря 2019 года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин. По его словам, она будет ответственна за посольство в следующие несколько месяцев до тех пор, пока настоящий, следующий посол будет избран и затем отправлен на утверждение в Сенат. Кроме того, он заявил, что в Белом доме работают над тем, чтобы квалифицированный человек занял должность посла США в Украине.