Посольство США в Києві отримало нового керівника

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала заступниця глави місії Сполучених Штатів Америки в Києві Крістіна Квін. Про це повідомляє американське посольство у Twitter.

Як зазначила Квін у своєму відео-зверненні, вона перебуває в Україні шість місяців на посаді заступниці керівника місії.

"Для мене честь працювати наразі тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Я із захопленням зустрічаю нові виклики й велику відповідальність на посту керівника команди посольства США в Україні", - сказала вона.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор залишив свій пост 2 січня 2020 року.

Наприкінці грудня 2019 року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме його заступник Крістіна Квін. За його словами, вона буде відповідальна за посольство в наступні кілька місяців до тих пір, поки справжній, наступний посол не буде обраний і потім відправлений на затвердження в Сенат. Крім того, він заявив, що в Білому домі працюють над тим, щоб кваліфікована людина зайняла посаду посла США в Україні.