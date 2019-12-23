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Тейлор сообщил, кто будет возглавлять посольство США с января

Новости » Политика     23.12.2019 - 15:27
Тейлор сообщил, кто будет возглавлять посольство США с января
Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Тейлор заявил, что его пост займет Кристина Квин

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине, его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, он заявил, что в Белом доме работают над тем, чтобы квалифицированный человек занял должность посла США в Украине.

"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова вести дела с начала следующего месяца. Она будет ответственна за наше посольство в последующие несколько месяцев до тех пор, пока настоящий, следующий посол не будет избран и потом отправлен в Сенат на утверждение", - заявил Тейлор.

Спілкування з Вільямом Тейлором

Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чи улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську. Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, and tune in Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat.

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Понеділок, 23 грудня 2019 р.

Напомним, временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 2 января следующего года. Госдепартамент США пока официально не объявил об уходе Тейлора. Причиу своего ухода с поста Тейлор не уточняет.

Кроме того, соглава Комитета по вопросам международных отношений Сената Соединенных Штатов Роберт Менендес попросил государственного секретаря Майка Помпео не отзывать из Киева.

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Новости Украины Уильям ТейлорСоединенные Штаты Америки
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