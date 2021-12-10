UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Посольство США об инциденте с кораблем ВМС: очередной акт агрессии России против Украины

Автор: Сергей Пышкин

Посольство США отреагировало на вчерашний инцидент с кораблем ВМС "Донбасс". Назвало это очередным актом агрессии России против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.

Как отмечает посольство, вчерашние обвинения России относительно якобы провокации со стороны Украины является очередной попыткой отвлечения от последних провокационных действий агрессора. В то же время "Донбасс" имел полное право плавать в украинских водах.

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - пишет посольство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 декабря ФСБ России обвинило Украину в провокации из-за того, что корабль ВМС, якобы, двигался в сторону Керченского пролива.

Между тем министр обороны Алексей Резников отметил, что корабль находился у пролива на законных основаниях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина