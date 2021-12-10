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Посольство США про інцидент з кораблем ВМС: черговий акт агресії Росії проти України

Автор: Сергій Пишкін

Посольство США відреагувало на вчорашній інцидент з кораблем ВМС "Донбас". Назвало це черговим актом агресії Росії проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Києві.

Як відзначає посольство, вчорашні звинувачення Росії щодо, нібито, провокації з боку України - є черговою спробою відволікання від останніх провокаційних дій агресора. Водночас "Донбас" мав повне право плавати в українських водах.

"Донбас" має повне право плавати у водах України. Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України", - пише посольство.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 грудня ФСБ Росії звинуватило Україну в провокації через те, що корабель ВМС, нібито, рухався у бік Керченської протоки.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков відзначив, що корабель знаходився біля протоки на законних підставах.

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