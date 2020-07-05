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Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 10:41
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
Фото: посольство США в Ираке (alarabiya.net)

О пострадавших не сообщается

В столице Ирака Багдаде неизвестные совершили ракетный обстрел посольства Соединенных Штатов. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 июля.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot. Несколько снарядов упали в районе "зеленой зоны".

"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

Напомним, в Ираке "Катюшами" обстреляли базу с американскими военными.

Кроме того, ночью 11 марта во время обстрела базы "Кэмп Таджи" в Ираке были убиты три человека, из них двое американских военных, и ранены 10 человек.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов авиабаз США в Ираке более 100 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракобстрел
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