Посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу

Фото: посольство США в Іраку (alarabiya.net)

Про постраждалих не повідомляється

У столиці Іраку Багдаді невідомі здійснили ракетний обстріл посольства Сполучених Штатів. Інцидент стався в ніч на неділю, 5 липня.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Частина ракет була перехоплена зенітними ракетними комплексами Patriot. Кілька снарядів впали в районі "зеленої зони".

"Зелена зона" Багдада - район, де розташовані основні урядові будівлі та іноземні дипломатичні представництва.

Нагадаємо, в Іраку "Катюшами" обстріляли базу з американськими військовими.

Крім того, вночі 11 березня під час обстрілу бази "Кемп Таджи" в Іраку було вбито три людини, з них двоє американських військових, і поранено 10 осіб.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу авіабаз США в Іраку понад 100 американських військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми.

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Автор: РБК-Україна